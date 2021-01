Kulanzwoche bei der FFP2-Maskenpflicht endet heute

Nachrichtenarchiv - 25.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wer ab heute in Bayern ohne FFP2-Maske in Bussen, Bahnen oder Geschäften unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Nach einer Kulanzwoche gilt die verschärfte Maskenpflicht ausnahmslos, Verstöße werden geahndet. Das bayerische Innenministerium kündigte verstärkte Kontrollen an. Außerdem sind gestern bundesweit strengere Einreiseregeln in Kraft getreten. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist, muss einen negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Weil davon auch Tschechien betroffen ist, bildeten sich an einigen bayerischen Grenzübergängen heute Früh bereits lange Schlangen. Grenzpendler müssen nun bei jeder Fahrt nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die tschechische Pendlervereinigung kritisierte, dadurch werde Arbeitskräften und ihren Familien das Leben erschwert, es gehe um Existenzen. Nach Schätzungen fahren 35.000 bis 60.000 Pendler regelmäßig zum Arbeiten nach Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2021 07:00 Uhr