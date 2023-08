Kuhreiher brüten erstmals nachweislich in Deutschland

Hilpoltstein: Erstmals haben Kuhreiher in Deutschland in freier Wildbahn gebrütet. Nach Angaben des Naturschutzbverbandes LBV, ist die Reiherart hierzulande sehr selten. Ende Juli waren am Altmühlsee in Bayern Jungvögel entdeckt worden. Der etwa 50 Zentimeter große Vogel kommt weltweit vor, in Europa vor allem in Spanien. Die Exemplare am Altmühlsee stammen vermutlich aus dem Mittelmeerraum, weil Kuhreiher nur kurze Strecken ziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 16:00 Uhr