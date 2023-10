Kuh quetscht Tierarzt ein, 67-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Raisting: Im Landkreis Weilheim Schongau ist ein Tierarzt bei einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei gestern abend mitteilte, war der 67Jährige in einem Stall kurzzeitig von einer Kuh eingequetscht worden. Dabei erlitt er so schwre Verletzungen, dasss er noch am Unfallort starb. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Es wird noch ermittelt, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei nach eigenen Angaben nicht vor.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 01.10.2023 05:00 Uhr