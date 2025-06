Küstenorte schließen Klima-Bündnis

Nizza: Rund 200 Küstenorte weltweit haben ein Bündnis geschlossen, um gemeinsam besser mit den Gefahren des Klimawandels fertig zu werden. Hintergrund ist, dass durch die Erderwärmung der Meeresspiegel steigt und dadurch bis 2050 voraussichtlich mehr als eine Milliarde Menschen in ihrem Lebensraum bedroht sein werden. Man zähle den Anstieg des Wassers nicht in Zentimetern, sondern in Zahl der Einwohner, die umgesiedelt werden müssen, erklärte der Bürgermeister von Nizza, Estrosi. In seiner Stadt beginnt am Montag die UN-Ozeankonferenz. An dem Bündnis beteiligt ist auch die US-Metropole New Orleans, die 2005 durch den Hurrikan "Katrina" schwere Zerstörungen erlitten hatte.

