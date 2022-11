Kürzungen für Asylbewerber in Sammelunterkünften sind verfassungswidrig

Nachrichtenarchiv - 24.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die pauschale Kürzung der Leistungen für alleinstehende Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, verstößt gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Die Karlsruher Richter erklärten, der Gesetzgeber könne nicht einfach davon ausgehen, dass diese Menschen weniger Geld bräuchten, als wenn sie allein lebten. Seit etwa drei Jahren bekommen die Betroffenen zehn Prozent weniger existenzsichernde Leistungen als alleinstehende Asylbewerber in einer eigenen Wohnung. Die damalige Bundesregierung aus Union und SPD war der Ansicht, dass in den Sammelunterkünften Einspareffekte bestehen, in dem zum Beispiel Lebensmittel in größeren Mengen eingekauft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2022 10:00 Uhr