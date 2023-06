Künstliche Intelligenz gestaltet Gottesdienst auf Kirchentag

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi weitet Warnstreiks im bayerischen Einzelhandel aus

München: Kunden in einigen Geschäften in Bayern könnten heute vor leeren Regalen stehen. Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im Tarifstreit des Einzel- und Großhandels aus. Beschäftigte in Zentrallagern von Edeka, Rewe, Lidl und Kaufland sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Wie Verdi mitteilte, kann es deshalb zu Engpässen in Filialen kommen, wenn der Nachschub nicht eintrifft. Auch Geschäfte von h&m stehen auf dem Streikplan, unter anderem in Augsburg, Kempten und Nürnberg. Betroffen ist außerdem das Amazon-Logistikzentrum in Graben bei Augsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 07:00 Uhr