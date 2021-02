Künstler verdienen monatlich weniger als 1.100 Euro

Bätzing spricht von Desaster im Erzbistum Köln

Berlin: Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat die Missbrauchs-Aufklärung im Bistum Köln als Desaster bezeichnet. Das Krisenmanagement im Erzbistum, die zahlreichen Kirchenaustritte und der Umgang mit dem von Kardinal Woelki in Auftrag gegebenen ersten Rechtsgutachten seien bedrückend, sagte Bätzing im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Bischofskonferenz und einzelne Bischöfe hätten aber nicht die Möglichkeit, in Köln - so wörtlich - hineinzugrätschen. Kardinal Woelki steht in der Kritik, weil er eine selbst in Auftrag gegebene Studie zu den Missbrauchsfällen im Kölner Erzbistum nicht veröffentlicht und stattdessen ein neues Gutachten in Auftrag gegeben hat, das am 18. März veröffentlicht werden soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 12:00 Uhr