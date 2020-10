Künstler und Prominente fordern mehr Corona-Hilfen

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei einer Demonstration für notleidende Künstler aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Prominente das Wort ergriffen. Ex-Kulturstaatsminister Nida-Rümelin sagte in seiner Rede auf dem Königsplatz, die Kultur dürfe in der Coronakrise nicht zum Sparopfer werden. Er betonte, die Kunst gehöre zu einem menschenwürdigen Leben. Ohne Künste liefen wir Gefahr, nur dahinzuvegetieren, so Nida-Rümelin. Ex-Wissenschaftsminister Heubisch kritisierte, dass für Arbeitnehmer das Kurzarbeitergeld bereits verlängert worden sei, die Soforthilfe für Künstler jedoch bislang nicht. Auch der Liedermacher Konstantin Wecker und der Kabarettist Gerhard Polt richteten sich per Videobotschaft an die Demonstranten. Kultusminister Sibler, der persönlich zu der Demonstration gekommen war, versprach Abhilfe. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Aufstehen für die Kultur" waren nach Polizeiangaben rund 800 Demonstranten gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 21:00 Uhr