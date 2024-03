Künstler kritisieren geplante Änderungen an Grundschulen

München: Prominente Künstler protestieren gegen die geplanten Kürzungen in den Fächern Musik, Kunst und Werken an den bayerischen Grundschulen. In einem offenen Brief haben sich unter anderem der Dirigent Simon Rattle, die Geigerin Anne-Sophie Mutter und die Violinistin Julia Fischer an Kultusministerin Stolz gewandt. Darin werfen sie der Staatsregierung vor, die Künste zur verzichtbaren Nebensache zu erklären. Das seien Kürzungen am völlig falschen Ort, schreiben die 28 Unterzeichner weiter. Das Kabinett hatte vergangene Woche beschlossen, die musischen und künstlerischen Fächer zu einem Verbund mit insgesamt vier bis fünf Wochenstunden zusammenzuschließen, wobei den Grundschulen selbst überlassen bleibt, wo sie Schwerpunkte setzen. Dafür soll es ab kommendem Schuljahr mehr Deutsch- und Mathestunden geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 10:00 Uhr