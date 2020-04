Künstler fordern Rettungsschirm von Staatsregierung

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerische Kulturschaffende und Veranstalter haben sich gemeinsam in einem offenen Brief an Ministerpräsident Söder gewandt. In dem Schreiben, das dem BR vorliegt, appellieren die Unterzeichner an die Staatsregierung, umgehend einen langfristigen Rettungsschirm für die bayerische Kulturszene zu schaffen, bis Veranstaltungen wieder gefahrlos besucht werden könnten. Bayern sei ein Kulturstaat, dem die Stille drohe. Wörtlich heißt es: "Freie Veranstalter stehen vor der Insolvenz. Tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 16:00 Uhr