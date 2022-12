Künftiger Gemeindebundpräsident Brandl kritisiert Wohnungspolitik

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD warnt vor Aufheben aller Corona-Schutzmaßnahmen nimmt Fahrt auf

Berlin: In der Debatte über das Ende aller Corona-Maßnahmen mahnt die SPD zur Vorsicht. Parteichefin Esken verwies in den Funke-Zeitungen von morgen darauf, dass die gesundheitlichen Folgen einer Infektion für viele erheblich seien. Die SPD-Vorsitzende fordert deshalb über den Winter ein rücksichtsvolles Miteinander. Ähnlich hatte sich zuvor schon ihr Parteikollege, Gesundheitsminister Lauterbach, geäußert. Führende FDP-Politiker hingegen wollen die Schutzmaßnahmen rasch auslaufen lassen, nachdem Experten wie der Berliner Virologe Drosten über das Ende der Pandemie gesprochen hatten. Im BR-Interview fügte der Münchner Infektiologe Spinner hinzu, Corona habe an Gefährlichkeit verloren. Nach seinen Angaben ist das Virus derzeit nur noch auf Platz fünf der häufigsten Atemwegserreger. Nach derzeitiger Gesetzeslage gilt bundesweit noch bis in den April hinein eine Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen sowie Arztpraxen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2022 21:15 Uhr