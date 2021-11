Künftige Regierung will Corona-Krisenstab einrichten

Nachrichtenarchiv - 24.11.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die Corona-Krise hat der voraussichtlich nächste Kanzler Scholz angekündigt, dass es einen Krisenstab im Kanzleramt geben soll, der die Maßnahmen fortlaufend kontrolliert. Die neue Regierung will außerdem einen Bonus für Pflegekräfte einführen, dafür soll eine Milliarde Euro bereitgestellt werden. Auch eine Impf-Pflicht in bestimmten Bereichen wird geprüft. Unterdessen wurde bekannt, dass auf den Intensivstationen der bayerischer Kliniken derzeit so viele Covid-Patienten liegen wie noch nie. Wie aus dem Intensivregister hervorgeht, sind es erstmals mehr als 1.000. Aus Bayern werden deshalb jetzt auch in großem Stil Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt. Über das Vorgehen bei Patienten-Verlegungen wollen morgen die Gesundheitsminister bei einer Sonder-Videokonferenz beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2021 18:00 Uhr