Künftige IG-Metall-Vorsitzende fordert mehr Mitsprache der Arbeitnehmer

München: Die designierte Chefin der IG-Metall, Benner fordert mehr Mitbestimmung der Beschäftigten in den Betrieben. Gerade in Umbruchzeiten hin zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft könnten sie sich mit ihren Kenntnissen und ihren Vorstellungen wirklich beteiligen, sagte die 55-Jährige im BR24-Interview der Woche. Benner glaubt auch, dass mehr Mitsprache die Gesellschaft an sich stärken könnte, weil jeder spüre, etwas bewirken zu können. Die künftige Gewerkschafts-Chefin hält zudem eine 32 statt 35 Stundenwoche neben dem Stahlbereich auch in der Metall- und Elektroindustrie für denkbar. Denn das würde ihrer Ansicht nach den Wünschen der Menschen ein Stück weit entsprechen und helfen, den Mangel an Arbeitskräften beheben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 07:45 Uhr