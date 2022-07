Künftige Förderung von Langzeitarbeitslosen ist noch offen

Nachrichtenarchiv - 07.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung lässt noch offen, wie es mit der Förderung von Langzeitarbeitslosen weitergehen soll. Das Finanzministerium hat Presseberichte zurückgewiesen, wonach der soziale Arbeitsmarkt durch Kürzungen in Gefahr sei. Die Pressestelle verweist auf die Zuständigkeit des SPD-geführten Arbeitsministeriums. Minister Heil will sich nach Angaben seiner Sprecherin weiter dafür stark machen, dass genügend finanzielle Mittel bereit stehen. Der Spiegel hatte berichtet, dass Finanzminister Lindner in seinem Haushaltsentwurf die sogenannten "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" um mehr als 600 Millionen Euro kürzen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 17:00 Uhr