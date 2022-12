Kühnert zieht positive Bilanz nach einem Jahr Ampel-Regierung

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein Jahr nach dem Amtsantritt der Ampel-Regierung hat SPD-Generalsekretär Kühnert eine positive Bilanz gezogen. SPD, Grüne und FDP seien der großen Koalition in Tempo und Qualität ihrer Entscheidungen weit überlegen, sagte Kühnert im BR. Er verwies auf Sozialreformen wie Bürgergeld, Kindergeld und Wohngeld. Als wichtiges Vorhaben für das kommende Jahr nannte Kühnert die geplante Kindergrundsicherung. Wörtlich sagte er: "Es ist ein Skandal, dass wir in erheblichem Ausmaß Kinder- und Jugendarmut in Deutschland haben." Die Kleinsten in unserer Gesellschaft verdienten es, dass ihr Elternhaus und dessen Geldbeutel nicht mehr über ihre Zukunft entschieden.

