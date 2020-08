Kühnert will sich für Frau an der Spitze der Jusos einsetzen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Juso-Chef Kühnert will im kommenden Jahr für den Bundestag kandidieren. Deswegen gibt er beim Bundeskongress im November sein Amt ab. Damit wird die Regelung der Nachfolge um ein Jahr vorgezogen. Kühnert ließ im Berliner "Tagesspiegel" erkennen, dass er eine Frau an der Spitze der SPD-Jugend sehen möchte. Er selbst will im Wahlbezirk Tempelhof-Schöneberg antreten. Dessen derzeitziger Vertreter im Bundestag ist der CDU-Politiker Luczak.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 10:15 Uhr