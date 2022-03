Kühnert verteidigt Milliarden-Paket für die Bundeswehr

Selenskyj richtet eindringlichen Appell an das EU-Parlament

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Angriff Russlands auf sein Land als Tragödie für sein Land und die Menschen in der Ukraine bezeichnet. In einer Videobotschaft an das Europäische Parlament zeigte er sich überzeugt, dass man gemeinsam mit den Verbündeten siegreich sein werde. Man kämpfe ums Überleben, sagte Selenskyj. Er betonte erneut den Wunsch, dass die Ukraine Teil der EU werden solle. Es gelte allen zu zeigen, dass alle Europäer seien. Die Abgeordneten in Büssel wollen heute über eine Resolution beraten, die den russischen Angriffskrieg scharf verurteilt und die vereinbarten Sanktionen des Westens gegen Russland unterstützt. Außerdem wird in dem Entwurf dafür plädiert, der Ukraine eine EU-Beitrittsperspektive zu geben. So werden die Institutionen aufgefordert, darauf hinzuarbeiten, dass dem Land der Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 13:00 Uhr