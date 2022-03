Kühnert verteidigt Milliarden-Paket für die Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Generalsekretär Kühnert hat das geplante Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr gegen Kritik verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, zwar bleibe er bei seiner Haltung, es gebe zu viele Waffen auf der Welt. Dennoch könne man den Menschen in der Ukraine nicht sagen, dass man in der jetzigen Situation mit der Abrüstung beginne. Allein die deutsche Geschichte zeige, dass es Situationen gebe, in der die Logik des Militärischen in letzter Instanz genutzt werden müsse. Dies dürfe jedoch keine Schubumkehr bedeuten, dass nun alle Konflikte mit Waffen gelöst werden, so der SPD-Politiker.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.03.2022 09:15 Uhr