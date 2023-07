Kühnert vermutet hinter Merz' AfD-Äußerungen Strategie

Meldungsarchiv - 24.07.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: SPD-Generalsekretär Kühnert hat CDU-Chef Merz in der Diskussion über den Umgang mit der AfD Unverantwortlichkeit vorgeworfen. Kühnert sprach im Fernsehsender "Welt" von einem klassischen Muster. Nach seinen Worten versucht Merz, die rote Linie bei der Kooperation mit der AfD Schritt für Schritt zu verschieben und zurückzurudern, wenn die Kritik zu groß wird. So könne man als verantwortlicher Politiker mit dem Gemeinwesen nicht umgehen, das verbiete sich, sagte Kühnert. Auch CSU-Chef Söder wandte sich dagegen, das Kooperations-Verbot der Union mit der AfD aufzuweichen. Er betonte, ein Nein heiße ein Nein, da gebe es keine Relativierung. Merz hatte in einem Interview zwar erneut bekräftigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte dies aber auf europäische, Bundes- oder Landesebene.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 20:45 Uhr