Kühnert tritt im November als Juso-Chef ab

Berlin: Der Juso-Vorsitzende Kühnert strebt das Bundestagsmandat im Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg an und will daher die Führung der SPD-Jugendorganisation abgeben. Die Nachfolge soll beim Bundeskongress Ende November geregelt werden, ein Jahr vor dem regulären Ende seiner Amtszeit. Kühnert bezeichnete das in der Zeitung "Tagesspiegel" als den bestmöglichen Zeitpunkt für den personellen Wechsel. Es bleibt dann noch etwa ein Jahr bis zur Wahl. Dem Blatt zufolge will Kühnert sich dafür einsetzen, dass eine Frau den Juso-Vorsitz übernimmt. Den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg hat 2017 der CDU-Politiker Luczak gewonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 06:00 Uhr