Kühnert stützt Kanzler bei Einsatz deutscher Waffen gegen Russland

Berlin: SPD-Generalsekretär Kühnert hat das Nein von Bundeskanzler Scholz zum Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland verteidigt. Kühnert sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, letztlich trage Scholz die Verantwortung dafür, was deutsche Waffen anrichten. Natürlich dürfe sich die Ukraine durch Angriffe auf Militärstellungen auf russischem Gebiet verteidigen, so Kühnert. Man müsse aber bedenken, dass eine dabei eingesetzte Waffe aus Deutschland auch zivile Infrastruktur treffen könne. Deshalb könne er die Haltung des Kanzlers gut nachvollziehen. Gleichzeitig appellierte Kühnert an die europäischen Länder, alle verfügbaren und entbehrlichen Luftabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Am Wochenende hatte Russland einen Baumarkt in der grenznahen ukrainischen Stadt Charkiw beschossen. In jüngsten Meldungen ist von 14 Toten die Rede.

