Kühnert sieht keine Mehrheit in der SPD für Wiedereinführung der Wehrpflicht

Berlin: In der Debatte über die Wehrpflicht hat sich SPD-Generalsekretär Kühnert gegen Pflichtdienste jeder Art ausgesprochen. Die Bundeswehr müsse ein attraktiverer Arbeitgeber werden, um im Ringen um Arbeitnehmer konkurrenzfähig zu sein, sagte Kühnert der "Rheinischen Post". Zudem seien Pflichtdienste für Erwachsene auch aus verfassungsrechtlichen Gründen sehr fragwürdig. In seiner Partei sehe er da keine Zustimmung. Am Wochenende hatte Verteidungsminister Pistorius mitgeteilt, dass er eine Musterungspflicht nach schwedischem Vorbild prüfen lasse. In dem skandinavischen Land würden alle jungen Frauen und Männer gemustert. Doch nur ein ausgewählter Teil von ihnen leiste dann auch den Grundwehrdienst. Der SPD-Politiker hat es Fehler bezeichnet, dass die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 11:00 Uhr