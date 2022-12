Kühnert sieht Bayern als "Reichsbürger"-Biotop

Kurzmeldung ein/ausklappen Argentinien ist zum dritten Mal Fußball-Weltmeister

Doha: Argentinien ist zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Die Entscheidung im Endspiel der WM in Katar fiel erst im Elfmeterschießen. Argentinien hatte sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung vorgelegt: Zunächst brachten Messi und di Maria die Südamerikaner in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. In der letzten Viertelstunde glich Mbappé durch zwei Tore aus. Messi schaffte in der Verlängerung das 3:2, doch wieder schaffte Mbappé den Ausgleich. Im Elfmeterschießen schließlich setzte sich Argentinien mit 4:2 durch.

