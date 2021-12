Kühnert lehnt zentrales Impfregister ab

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über Corona-Impfungen hat SPD-Generalsekretär Kühnert eine Erfassung von Impfdaten abgelehnt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Kühnert, auch wenn ein solches Register auf Impfinformationen beschränkt werde, bestehe die Gefahr, dass die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet ist. Er sehe es aufgrund juristischer Fragen auch noch nicht als sicher an, dass eine Impfpflicht am Ende tatsächlich kommt, so der SPD-Politiker. FDP-Fraktionschef Dürr hält eine solche Pflicht ebenfalls noch nicht für ausgemacht. Das Virus verändere sich, sagte Dürr der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Und das müsse man berücksichtigen, wenn man seine Entscheidung trifft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 06:00 Uhr