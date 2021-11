Kühnert hält sich künftige Rolle in der SPD offen

Klimaschutz-Index wird vorgestellt

Glasgow: Auf der Weltklimakonferenz präsentieren heute Umweltschutzorganisationen den Klimaschutz-Index 2022. Darin wird verglichen, wie die 60 emissionsstärksten Industrieländer den Ausstoß des Treibhausgases drosseln. Etwa durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Gipfel will heute außerdem auf die besondere Belastung von Frauen in der Klimakrise aufmerksam machen. Frauen sind laut den Vereinten Nationen deshalb stark betroffen, weil sie in den ärmsten Bevölkerungsgruppen der Welt in der Mehrheit seien und oft von kleineren landwirtschaftlichen Betrieben lebten. In den Hinterzimmern der Konferenz geht derweil das Ringen um eine Abschlusserklärung weiter. Die EU will einem deutschen Regierungspapier zufolge im Abschluss-Dokument fehlende Zusagen zur Treibhausgas-Minderung anprangern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2021 09:00 Uhr