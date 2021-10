Kühnert fordert selbstbewusstes Auftreten bei Koalitionsverhandlungen

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die seit Donnerstag laufenden Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien hat SPD-Bundesvize Kühnert an seine Parteigenossen appelliert, selbstbewusst in den Verhandlungen aufzutreten. Im "BR24 Interview der Woche" betonte Kühnert, die SPD sei die führende Regierungspartei und der stärkste Koalitionspartner. Das müsse sich auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Als Hauptaufgaben eines künftigen Kanzlers Scholz nannte Kühnert unter anderem einen konsequenteren Klimaschutz. Wörtlich sagte er: "Das heißt aus unserer Sicht, alle Hürden beiseitezuschaffen, die dem Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien im Wege stehen." Auch sprach sich der SPD-Politiker für mehr bezahlbare Wohnungen in Ballungszentren aus. Einen bundesweiten Mietendeckel lehnte er aber ab. Kühnert leitet bei den Koalitionsverhandlungen die Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen für die SPD.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.10.2021 06:15 Uhr