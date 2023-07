Kühnert fordert Mindestlohn auch für minderjährige Ferienjobber

Meldungsarchiv - 25.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: SPD-Generalsekretär Kühnert hat an die Regierung appelliert, die Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn für Minderjährige abzuschaffen. In der "Stuttgarter Zeitung" bezeichnete er die geltende Ausnahme für unter 18-Jährige als nicht begründbare Verzerrung. Die 16-Jährige, die Bierkrüge an die Tische bringe, leiste die gleiche wertvolle Arbeit wie der 20-Jährige. Unternehmen warf Kühnert vor, oft gezielt nach Minderjährigen zu suchen, weil sie dann weniger zahlen müssten. Der Mindestlohn sei eine Frage des Respekts für die geleistete Arbeit, und zwar unabhängig vom Alter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 07:00 Uhr