Kühnert fordert mehr Einzahler in Rentenversicherung

Berlin: SPD-Generalsekretär Kühnert hat sich dafür ausgesprochen, den Kreis der Einzahler in die Rentenversicherung zu erweitern. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Kühnert, man müsse eine Diskussion darüber anfangen, ob nicht auch Selbstständige und Beamte in eine Rentenkasse einzahlen sollen. Dies wäre ein Zukunftsversprechen. Die Rentenreform der Bundesregierung sieht vor, dass durch die Einführung eines Aktienkapitals erstmals eine neue Finanzquelle für die gesetzliche Rentenversicherung geschaffen wird. Hintergrund ist, dass Millionen von Babyboomern mit Geburtsjahren in den 50er- und 60er-Jahren in den Ruhestand wechseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 08:00 Uhr