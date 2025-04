Kühnert begründet Rückzug auch mit Bedrohungen

Der Rücktritt des früheren SPD-Generalsekretärs vergangenes Jahr war für viele unerwartet gekommen. In einem Interview nannte Kühnert nun als Begründung für seinen Weggang unter anderem Angriffe und Bedrohungen gegen sich, etwa von Neonazis und Corona-Leugnern. Wenn Gewalt in der Luft liege, sei eine rote Linie überschritten, so der 35-jährige Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2025 18:45 Uhr