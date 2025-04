Kühnert begründet Ausscheiden aus Politik mit mangelndem Sicherheitsgefühl

Berlin: Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich erstmals zu seinen Gründen für den Rückzug aus der Politik geäußert. In einem Interview mit der "Zeit" sagte Kühnert, er habe sich in der Öffentlichkeit nicht mehr sicher gefühlt. Dazu hätten Erlebnisse wie offene Drohungen in einer Straßenbahn geführt, wo ihm niemand zur Seite gesprungen sei. Kühnert sagte, ihm seien auch Zweifel gekommen, ob er als Politiker noch durchdringe. Eine Rückkehr lässt Kühnert in dem Interview offen. Entscheiden will er nach einer längeren Alpen-Wanderung.

