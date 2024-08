Kühltürme des AKWs Grafenrheinfeld gesprengt

Grafenrheinfeld: Die Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks bei Schweinfurt sind am Abend planmäßig gesprengt worden. Binnen 30 Sekunden sackten die rund 55.000 Tonnen Stahlbeton, Metall und Kunststoff in sich zusammen. Die Sprengung hatte sich verzögert, weil sich ein Mensch - laut Polizei ein Pro-Atomkraft-Aktivist - an einem Strommast auf dem Gelände festgekettet hatte. Er kam in Gewahrsam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 21:00 Uhr