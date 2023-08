Kühleres Wetter verschafft Feuerwehr in Kanada etwas Erleichterung

Toronto: Im Kampf gegen verheerende Waldbrände in Westkanada hat kühleres Wetter den Feuerwehrleuten am Montag den Kampf gegen die Flammen erleichtert. Es werde keine Ausbreitung der Brände erwartet erklärte Jared Schroeder, ein Feuerwehr-Sprecher in der besonders betroffenen Provinz British Columbia. Ab heute sei zudem regnerisches Wetter in der Region vorhergesagt. Für die rund 27.000 Einwohner gilt weiterhin eine Evakuierungsanordnung.

