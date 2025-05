Kühe in Bayern geben mehr Milch als noch vor zehn Jahren

Freising: Kühe in Bayern geben im Schnitt mittlerweile deutlich mehr Milch als noch vor zehn Jahren. Das geht aus Zahlen der Landesanstalt für Landwirtschaft hervor. Demnach waren es 2023 im über 7.700 Kilo Milch pro Kuh - zehn Jahre vorher lag der Durchschnittswert noch bei etwa 1.250 Kilo. Trotzdem waren es pro Kuh rund 1.000 Kilo weniger als der Gesamtwert in Deutschland. Laut dem LfL liegt das unter anderem daran, dass es in Bayern mehr Biobetriebe gibt, und die Milchviehhaltung anders strukturiert ist.

