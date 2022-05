Kubicki will Grenze zur Demütigung im Fall Schröder nicht überschritten sehen

RB Leipzig gewinnt mit dem DFB-Pokal den ersten Titel in der Vereinsgeschichte

Berlin Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den DFB-Pokal gewonnen. Die Sachsen setzten sich im Berliner Olympiastadion trotz Unterzahl gegen den SC Freiburg im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Für Leipzig ist es der erste Titel in der jungen Vereinsgeschichte. Nach Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Christopher Nkunku hatte in der 76. Minute für RB ausgeglichen, nachdem Maximilian Eggestein in der 19. Minute den SC in Führung gebracht hatte. Der Leipziger Marcel Halstenberg sah nach einer Notbremse in der 57. Minute die Rote Karte. SC-Kapitän Christian Günter und Ermedin Demirovic scheiterten im Elfmeterschießen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2022 01:00 Uhr