Kubicki sieht FDP als Bollwerk gegen Schwarz-Grün

Potsdam: Die FDP sieht sich als Bollwerk gegen Schwarz-Grün. Das hat zwei Wochen vor der Bundestagswahl der stellvertretende Vorsitzende Kubicki beim Parteitag der Liberalen in Potsdam erklärt. Nur mit seiner Partei werde es die dringend notwendige Wende in der Wirtschafts- und Migrationspolitik geben. Zur Eröffnung des Parteitages teilte Kubicki gegen ehemalige Partner der Ampel-Koalition aus. Der Wohlstand sei durch Wirtschaftsminister Habeck unter die Räder gekommen. Die Steuerbelastung sei exorbitant hoch, die Schulen seien kaputt und die Polizei sei schlecht ausgestattet. Dadurch gerate auch die gesellschaftliche Stabilität in Gefahr. Kubicki bescheinigte Unions-Kanzlerkandidat Merz ein großes Ego. Darum gehe es aber nicht, sondern um das Land. Die FDP kämpft um ihren Wiedereinzug in den Bundestag. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend kommt die Partei auf vier Prozent und wäre damit nicht mehr im Parlament vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 12:00 Uhr