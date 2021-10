Kubicki schließt Steuererhöhungen kategorisch aus

Das Wetter: Gebietsweise länger trüb, sonst sonnig, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Alpenvorland und in Teilen Schwabens gebietsweise bis Mittag trüb, sonst viel Sonnenschein. Tagsüber lebhafter Wind. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Frühnebel sonnig. Am Montag erst sonnig, später dann mehr Wolken. Am Dienstag Regenfälle. Höchstwerte bis 15 Grad, am Dienstag nur noch um 12 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 09:45 Uhr