Kubicki schließt Steuererhöhungen kategorisch aus

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Kubicki, hat deutlich gemacht, welche Punkte seine Partei in den anstehenden Koalitionsverhandlungen durchsetzen will. In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte er, Steuererhöhungen dürfe es nicht geben, sonst gebe die FDP ihre Existenz auf. Über alles andere könne man reden, so Kubicki weiter. Er zeigte sich zuversichtlich, mit den Grünen zu einer Einigung zu kommen. Beim Klimaschutz sehe er Möglichkeiten zum Brückenbau. Die Grüne Jugend hat unterdessen vor zu viel Kompromissbereitschaft gewarnt. Bundessprecher Georg Kurz betonte, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sei die Grundlage für alle Beschlüsse der Regierung. Gleichzeitig muss es seiner Ansicht nach mehr soziale Gerechtigkeit geben. Als Beispiel nannte er die Mietpreise, die er nicht mehr dem Markt überlassen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 08:00 Uhr