Kubicki kritisiert Söders Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki hat die Corona-Politik von Bayerns Ministerpräsidenten Söder heftig kritisiert. Wenn Söder jetzt nach bundeseinheitlichen Regelungen rufe, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen, dann sei das der hilflose Versuch, von den miserablen Infektionszahlen in Bayern abzulenken, sagte Kubicki. Wie er weiter erklärte, brauchen die anderen Bundesländer keine Belehrungen aus der bayerischen Staatskanzlei. Der - so wörtlich - "herausgebrüllte" Anspruch, größter Corona-Bekämpfer aller Zeiten zu sein, lasse sich durch die Zahlen in Bayern jedenfalls nicht rechtfertigen, so Kubicki, der auch Vizepräsident des Deutschen Bundestags ist. Söder hatte zuvor im "Spiegel" mehr einheitliche Standards im Kampf gegen Corona gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 19:00 Uhr