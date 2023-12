Kubicki ist für Einsparungen bei Entwicklungszusammenarbeit

Berlin: In der Diskussion über den Bundeshaushalt 2024 macht sich FDP-Vize Kubicki für Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit stark. Er hat der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt, man müsse die Höhe deutscher Entwicklungshilfe auf durchschnittliches G7-Niveau senken. Das würde einen zweistelligen Milliardenbetrag einsparen, so Kubicki. Unterdessen begrüßt das Umweltbundesamt die geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention. Behördenchef Messner sagte in einem Interview, fossile Energienutzung solle nicht begünstigt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 02:00 Uhr