Kubicki hält Wiederholung der Bundestagswahl für möglich

03.09.2021 03:00 Uhr

Berlin: Der stellvertretende FDP-Chef Kubicki hält eine Wiederholung der anstehenden Bundestagswahl für möglich. Als Begründung nannte er in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Zweifel am aktuellen Wahlrecht. Die Große Koalition hatte das Wahlrecht im letzten Jahr geändert und dabei unter anderem beschlossen, dass drei sogenannte Überhangmandate künftig nicht mehr durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Damit sollte eine weitere Vergrößerung des Bundestags gebremst werden. FDP, Grüne und Linke haben auch deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz geklagt. Ein Eilantrag, mit dem eine Aufhebung der neuen Regeln noch vor der Wahl am 26. September erreicht werden sollte, wurde abgewiesen. Die Richter ließen in ihrer Begründung aber trotzdem große Zweifel am Gesetz erkennen. Käme es zu einer Wiederholung der Wahl, wäre das laut Kubicki ein Desaster und ein letzter herber Schlag gegen die Große Koalition.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 03:00 Uhr