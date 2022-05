Kubaner beenden Rettungseinsatz nach Hotelexplosion in Havanna

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Havanna: Sechs Tage nach der Gasexplosion in einem Luxus-Hotel auf Kuba ist die Zahl der Todesopfer auf 45 gestiegen. Nach Angaben der Behörden wurden die Rettungsarbeiten in der Altstadt von Havanna inzwischen beendet. Von den fast 100 Verletzten befinden sich laut Medienberichten immer noch sechs Menschen in kritischem Zustand. Staatspräsident Díaz-Canel rief eine Staatstrauer aus. Vergangenes Wochenende hatte eine starke Explosion das Hotel großenteils zerstört. Nach ersten Erkenntnissen war ein Gastank explodiert. Das bekannte Fünf-Sterne-Hotel war seit etwa zwei Jahren geschlossen. Nächste Woche sollte es wiedereröffnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 07:00 Uhr