Krypta mit Ratzinger-Grab im Petersdom wieder geöffnet

Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Krypta unter dem Petersdom ist ab heute wieder für Besucher geöffnet. Damit erhalten nach der Beisetzung des emeritierten Papsts Benedikt XVI. erstmals Touristen und andere Interessierte die Möglichkeit, das Grab des früheren Papstes in der Gruft unter der Basilika zu besuchen. Auf eigenen Wunsch ruht der Leichnam Joseph Ratzingers im Grab seines polnischen Vorgängers Johannes Paul II. Dessen sterbliche Überreste wurden 2019 nach oben in den Petersdom verlegt und befinden sich nun in der Nähe der Pietà von Michelangelo.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2023 10:00 Uhr