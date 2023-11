Kronprinzessin Victoria spricht im Bundestag zum Volkstrauertag

Berlin: Der Bundestag hat zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Als Hauptrednerin sprach die schwedische Kronprinzessin Victoria. Auf deutsch wies sie darauf hin, dass Frieden und Freiheit keine Naturgesetze sind. Sie seien zerbrechlicher als gedacht. Die Stimmung in der Welt nannte sie eisig wie schon lange nicht mehr. Als Beispiele führte sie den Krieg Russlands gegen die Ukraine und den Nahost-Konflikt an. Russland bedrohe den Frieden in Europa und erschüttere die Weltordnung. Mit Blick auf Israel bestätigte sie das Selbstverteidigungs-Recht der Nation. Sie mahnte aber auch, den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten. Anschließend sprach Bundespräsident Steinmeier das Totengedenken. Dabei gedachte er auch der gefallenen Ukrainer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 15:00 Uhr