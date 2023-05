Krönungsgottesdienst für Charles und Camilla beginnt

Meldungsarchiv - 06.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Für das britische Königspaar Charles und Camilla beginnt in diesen Minuten der feierliche Krönungsgottesdienst in Westminster Abbey. Vorgesehen ist, dass Charles der Dritte und seine Frau die Krönungskirche um genau 12 Uhr betreten. Der zweistündigen Zeremonie wohnen mehr als 2000 Gäste bei, darunter auch Bundespräsident Steinmeier und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Vor der Westminster Abbey und dem Buckingham-Palast haben sich tausende Fans des Königshauses versammelt, um das historische Ereignis zu verfolgen. Am Nachmittag will sich die Königsfamilie der Menge noch einmal zeigen - auf dem Balkon des Palastes.

