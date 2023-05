Kurzmeldung ein/ausklappen Krönung in London: Schaulustige warten auf das Königspaar

London: Heute Mittag wird das britische Königspaar Charles und Camilla feierlich gekrönt. Seit dem frühen Morgen haben Schaulustige Zutritt zur Strecke, an der die beiden am Vormittag in einer Kutsche entlang fahren werden. Einige campieren dort schon seit Tagen, um sich die besten Plätze zu sichern. Zur Stunde werden auch die ersten Gäste in der Westminster Abbey erwartet, wo die Krönungszeremonie stattfindet. Die hochrangigen Gäste, wie Staats-und Regierungschefs, treffen erst gegen Mittag ein. Um Punkt 12 Uhr sollen König und Königin die Kirche betreten, dann beginnt der Gottesdienst. Am Nachmittag zeigt sich zum Abschluss der heutigen offziellen Feierlichkeiten die Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.

