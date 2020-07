Kroatische Regierungspartei HDZ gewinnt laut Prognose die Parlamentswahl

Spanien verschärft Corona-Beschränkungen auch in Galizien

Madrid: Im Nordwesten Spaniens ist nach weiteren Corona-Ausbrüchen erneut ein größerer Lockdown verhängt worden. Die Region Galizien ordnete die Abriegelung von 14 Ortschaften an der Küste an, davon betroffen sind rund 70.000 Menschen. Auch dürfen sich erneut nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig treffen. Im Freien gilt wieder eine Maskenpflicht. Der zuständige Gesundheitsbeamte erklärte, es gebe in der Region aktuell gut 100 positive Corona-Fälle, das seien rund 20 mehr als noch gestern. Er brachte diesen Anstieg mit mehreren Bars in der Gegend in Verbindung. Bereits gestern waren die Corona-Beschränkungen in einem Gebiet im Nordosten Kataloniens wieder verschärft worden. Dort sind rund 200.000 Menschen betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 18:00 Uhr