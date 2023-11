Kroatiens Außenminister entschuldigt sich für Baerbock-Kuss

Zagreb: Kroatiens Außenminister Radman hat sich für die umstrittene Kussszene mit Bundesaußenministerin Baerbock entschuldigt. Kroatischen Medienberichten zufolge sagte Radman, er sei sich nicht gleich bewusst gewesen, dass er Baerbock mit der freundlich gemeinten Geste beim EU-Außenministertreffen vorgestern in Berlin möglicherweise in Verlegenheit gebracht habe. Wenn jemand darin etwas Schlimmes gesehen habe, entschuldige er sich. Videoaufnahmen hatten gezeigt, wie Radman versucht, Baerbock beim sogenannten "Familiefoto" zu küssen, und wie diese sich schnell zur Seite wegdreht. In Kroatien war Radman dafür harsch kritisiert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 12:45 Uhr