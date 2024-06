Kroatien und Albanien spielen bei Fußball-EM 2:2

Hamburg: Bei der Fußball-Europameisterschaft haben sich Kroatien und Albanien soeben 2:2 unentschieden getrennt. In der Gruppen-Tabelle steht Albanien nun auf Platz 3 hinter Spanien und Italien. - In einer knappen Stunde trifft die deutsche Mannschaft in Stuttgart auf Ungarn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 17:00 Uhr