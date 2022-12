Kroatien tritt Schengen-Raum zum 1. Januar bei

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Kroatien kann dem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen beitreten. Die Innenminister der EU haben dafür bei einem Treffen in Brüssel den Weg freigemacht. Die Kontrollen an den Landesgrenzen des beliebten Urlaubslandes sollen bereits zum 1. Januar kommenden Jahres wegfallen. Bulgarien und Rumänien gingen laut Diplomaten dagegen leer aus. Zuvor hatte Österreich sein Veto gegen die einstimmig erforderliche Aufnahme der beiden Länder bekräftigt. Innenminister Karner begründete dies mit der steigenden Zahl der Migranten auf der Balkanroute. Es habe in Österreich in diesem Jahr über hunderttausend illegale Grenzübertritte gegeben. Das sei ein Beweis, dass das System an vielen Enden nicht funktioniere. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich dagegen für die Aufnahme aller drei Länder in den Schengen-Raum ausgesprochen, da sie alle drei Fortschritte gemacht hätten.

