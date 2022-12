Kroatien steht im Viertelfinale der Fußball-WM

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Kroatien im Achtelfinale Japan geschlagen. Die Entscheidung fiel allerdings nicht in der regulären Spielzeit und auch nicht in der Verlängerung, die beim Stand von 1:1 zu Ende ging. Im Elfmeterschießen setzten sich schließlich die Kroaten mit 3:1 durch. Torwart Livaković hielt allein drei Schüsse der Japaner. Kroatien trifft damit in der nächsten Runde auf Brasilien oder Südkorea. Diese beiden Mannschaften treffen um 20 Uhr aufeinander.

